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Kylian Mbappe PSG'den ayrılıyor mu? Messi sonrası...

Son dakika transfer haberleri... Fransız ekibi Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yi kadrosuna katarak futbol camiasında büyük ses getiren bir transfere imza attı. Bu transfer sonrası takımın yıldız isimlerinden Kylian Mbappe ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 10:14
Kylian Mbappe PSG'den ayrılıyor mu? Messi sonrası...

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain, Barcelona ile yollarını ayıran Lionel Messi'yi transfer ederek futbol camiasında büyük ses getirdi. Fransız ve İspanyol basını ise bu transfer sonrası çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.

AS'ta yer alan habere göre Mbappe, Messi'nin gelişiyle birlikte takımdan ekarte oldu ve Real Madrid'e gitmesinin yolu açıldı. Genç yıldızın, Messi'nin gelişinden rahatsız olduğu ve takımdan ayrılmak istediğini yönetime de bildirdiği ifade edildi.

Öte yandan PSG Başkanı Nasser El Khelaifi, Mbappe'nin takımdaki geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada "Kylian Paris'in oyuncusudur. Rekabetçi ve kazanma mentalitesi olan bir isim. Zaten açık açık rekabetçi bir takımda oynamak istediğini söyledi. Paris'ten daha rekabetçi bir takım da mevcut değil" şeklinde konuşmuştu.

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