‘Dünyanın en iyisini aldık’

Paris Saint Germain'e imza atan Lionel Messi, Kulübü Başkanı Nasser Al- Khelaifi ile beraber kameraların karşısına geçti. Yeni başlangıçtan dolayı heyecanlı olduğunu dile getiren Arjantinli, "İçimdeki futbol arzusu dinmedi. Tüm kulvarlarda zirveye çıkmayı hedeflediği için PSG'yi tercih ettim" dedi. Nasser Al-Khelaifi ise "Futbol dünyası için tarihi bir gün. Leo, Altın Top (Ballon d'Or) Ödülü'nü 6 kez kazanan tek futbolcu. Dünyanın en iyisine sahip olabiliriz'' sözleriyle mutluluğu belirtti.



Barça'dan ayrılığıyla ilgili de konuşan Messi, "Benim için çok zordu. Fakat Paris'e geldiğim andan itibaren mutluyum. Görüşmeler çok hızlı sonuçlandı. Başkana ve kulübe teşekkür ederim" dedi.