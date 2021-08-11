Messi'ye servet

Asrın bombası patladı, Barcelona'dan kopan Lionel Messi, Paris Saint- Germain'e imzayı attı. 34 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibiyle 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Messi'nin yeni kulübünde 35 milyon euro net ücret kazanacak. Barcelona'dan arkadaşı Neymar'ın 10 numarayı giymesinden dolayı bu formayı kabul etmeyen Messi, gençlik yıllarında terlettiği 30 numarayı kullanacak.

VATANDAŞI POCHETTINO İKNA ETTİ

Barcelona'nın son ana kadar kalması için uğraştığı Messi'yi PSG hocası ikna etti. Transferden önce kendisi gibi Arjantinli olan Mauricio Pochettino ile görüşerek kulübün projesi ve planları hakkında bilgi alan süper yıldız, bu görüşme üzerine tamamen ikna oldu. Messi için Eyfel kulesini kiralayan PSG, birkaç gün üst üste sürecek gövde gösterileri yapacak. Messi'nin imza töreninden de gelir elde edilecek.