Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika transfer haberi: Neymar Messi'nin PSG'ye transferini sosyal medyadan açıkladı! Flaş paylaşım

Son dakika transfer haberi: Neymar Messi'nin PSG'ye transferini sosyal medyadan açıkladı! Flaş paylaşım

Son dakika transfer haberi... Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi, Katalan ekibinden ayrılmasının ardından PSG ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Futbol kamuoyu bu transferin açıklanmasını dört gözle beklerken Messi'nin eski takım arkadaşı Neymar'dan, transfer ilişkin flaş bir paylaşım geldi. Neymar, Messi'nin fotoğrafını paylaştı ve "Yeniden buluşuyoruz" dedi. İşte o paylaşım...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 16:28 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 16:47
Son dakika transfer haberi: Neymar Messi'nin PSG'ye transferini sosyal medyadan açıkladı! Flaş paylaşım

Barcelona'dan ayrılmasının ardından nereye gideceği merak konusu olan Arjantinli süperstar Lionel Messi'nin yeni durağını eski takım arkadaşı Neymar açıkladı.

Katalan devinden ayrılmasının ardından PSG'ye gideceği konuşulan Messi'nin, Fransız ekibine katılması neredeyse kesinleşti.

PSG'DEN PAYLAŞIM GELDİ!

Paris Saint Germain'den transfer öncesi taraftarları heyecanlandıran bir video geldi.


NEYMAR BÖYLE AÇIKLADI!

Messi ile uzun süre Barcelona'da birlikte forma giyen Neymar, sosyal medyadan transferi işte böyle paylaştı.

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