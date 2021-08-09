Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz'a Fransızlardan büyük övgü!

Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz'a Fransızlardan büyük övgü!

Son dakika spor haberleri... Fransa Ligue 1'de son şampiyon Lille, yeni sezonun açılış maçında Metz ile deplasmanda karşılaştı. 3-3 biten mücadelenin son anlarında sahneye çıkan Burak Yılmaz, takımına 1 puanı getiren isim olurken Fransız basınının gündeminde de milli golcü vardı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2021 Pazartesi 11:02
Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz'a Fransızlardan büyük övgü!

Fransa Ligue 1'de yeni sezonun açılış haftasında son şampiyon Lille, Metz deplasmanında sahaya çıktı. Milli futbolcular Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille, rakibiyle 3-3 berabere kaldı.

Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz'a Fransızlardan büyük övgü!

Maçta son dakikalara 3-2 geride giren Lille'de milli futbolcu Burak Yılmaz, son anlarda büyük bir çaba göstererek topu ceza sahası içine taşıdı. Tecrübeli oyuncunun kaleye vurduğu top kalecinin ayağından sekerek filelerle buluştu ve Lille böylece 1 puanı kurtardı.

Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz'a Fransızlardan büyük övgü!

Burak Yılmaz'ın golden önceki büyük çabası, Fransız basınının da takdirini kazandı. Milli futbolcu, takımına hediye ettiği 1 puanla manşetleri süsledi.

Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz'a Fransızlardan büyük övgü!

Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe, Burak Yılmaz'ın performansına 7 puan verirken, "Kurtarıcı Burak" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz'a Fransızlardan büyük övgü!

Ouest-France ise karşılaşma için "Burak Yılmaz sayesinde Metz'de beraberliği yakaladı" ifadelerine yer verdi.

Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz'a Fransızlardan büyük övgü!

RMC Sport ise maçın son anlarında yaşananları, "1 puanı almak için öfkelenen Burak Yılmaz ile inanılmaz bir maç sonu senaryosu" başlığı ile duyurdu.

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