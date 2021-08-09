Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz'a Fransızlardan büyük övgü!

Ouest-France ise karşılaşma için " Burak Yılmaz sayesinde Metz 'de beraberliği yakaladı" ifadelerine yer verdi.

RMC Sport ise maçın son anlarında yaşananları, "1 puanı almak için öfkelenen Burak Yılmaz ile inanılmaz bir maç sonu senaryosu" başlığı ile duyurdu.