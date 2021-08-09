Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz'a Fransızlardan büyük övgü!

Fransa Ligue 1'de yeni sezonun açılış haftasında son şampiyon Lille, Metz deplasmanında sahaya çıktı. Milli futbolcular Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille, rakibiyle 3-3 berabere kaldı.
Maçta son dakikalara 3-2 geride giren Lille'de milli futbolcu Burak Yılmaz, son anlarda büyük bir çaba göstererek topu ceza sahası içine taşıdı. Tecrübeli oyuncunun kaleye vurduğu top kalecinin ayağından sekerek filelerle buluştu ve Lille böylece 1 puanı kurtardı.
Burak Yılmaz'ın golden önceki büyük çabası, Fransız basınının da takdirini kazandı. Milli futbolcu, takımına hediye ettiği 1 puanla manşetleri süsledi.