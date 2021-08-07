Bir devrin sonu: Messi!

Barcelona'da haftalardır süren Lionel Messi bilmecesi, Tangocu'nun ayrılığıyla sonuçlandı. Barça, anlaşmasına rağmen kulübün ekonomik durumu ve La Liga düzenlemeleri nedeniyle Messi'yle yollarını ayırdı. Kulüp Başkanı Joan Laporta, takımın geleceği açısından en doğru kararı verdiklerini ifade etti. Laporta, Messi'nin kalabilmek için her şeyi yaptığını fakat maaş bütçemiz nedeniyle ayrılığın gerçekleştiğini ifade etti.



NEYMAR'LA BULUŞUYOR

Messi'nin ayrılık haberinin ardından hayal kırıklığına uğrayan Barcelona taraftarları Camp Nou çevresinde toplandı. 16 yıldır Katalan ekibinde forma giyen Arjantinli süperstarın nereye gideceği ise merak konusu oldu. PSG'nin, görüşmelere başladığı ve mesafe kat ettiği belirtilirken; M. City'nin ilgilenmediği kaydedildi. Fransızlar, Neymar ve Mbappe'li kadrosuna 34 yaşındaki yıldızı da katarsa belki de tarihin en iyi hücum hattına sahip olacak.





778 Maç

672 Gol

305 Asist

10 La Liga

7 Copa del Rey

7 İspanya Süper Kupası

4 Şampiyonlar Ligi

3 UEFA Süper Kupası

3 Kulüpler Dünya Kupası

6 Ballon d'Or