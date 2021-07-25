Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika transfer haberi: Inter ve Fiorentina Zeki Çelik'i istiyor!

Son dakika transfer haberi: Inter ve Fiorentina Zeki Çelik'i istiyor!

Son dakika transfer haberleri... Geçtiğimiz sezon Lille'de Fransa şampiyonluğu yaşayan Zeki Çelik'in talipleri artıyor. Milli futbolcuyu son olarak İtalyan devi Inter ile Fiorentina'nın istediği iddia edildi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 11:17
Son dakika transfer haberi: Inter ve Fiorentina Zeki Çelik'i istiyor!

Geride bıraktığımız sezon Fransa Ligue 1'de Lille formasıyla şampiyonluk yaşayan Mehmet Zeki Çelik, Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine takmayı başardı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Inter ile Fiorentina, 24 yaşındaki milli oyuncuyu istiyor. Lille'in Zeki Çelik için talep ettiği rakamın ise en az 10 milyon euro olduğu ifade ediliyor. Zeki'nin, Simone Inzaghi'nin 3-5-2 sistemine de uygun olduğunun altı çizildi. Achraf Hakimi'yi alan Inter'de, Zeki Çelik'in iyi bir rekabet yaratacağı kaydedildi.

Lille ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Zeki Çelik, geride bıraktığımız sezon çıktığı 35 karşılaşmada 4 gol atarken 3 de asist yapmıştı.


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