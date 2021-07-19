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Son dakika transfer haberleri | Sergio Ramos: Messi ile PSG'de oynamak isterim!

Uzun yıllar Real Madrid forması giydikten sonra efsanesi olduğu kulübe, veda etmek zorunda kalan Sergio Ramos, Paris Saint Germain'e imza atmıştı. İki yıl Fransız devinin formasını giyecek olan Sergio Ramos, flaş açıklamalarda bulundu. İspanyol yıldız, Lionel Messi'nin PSG'ye olası transferini değerlendirirken "Messi'ye takımımda her zaman yer var. Ben en iyilerle oynamak isterim. Messi de en iyisi" dedi.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 16:18
Son dakika transfer haberleri | Sergio Ramos: Messi ile PSG'de oynamak isterim!

Sergio Ramos, Paris Saint Germain'e imza atmasının ardından İspanyol Mundo Deportivo'ya konuştu. Ramos, Messi ile ilgili gelen soruya, "En iyi oyuncularla oynamayı seviyorum ve Messi dünyanın en iyilerinden biri. Her zaman takımımda Messi için bir boşluk olduğunu söylerim" dedi.

Messi ile ilgili övgü dolu yorumlarına devam eden Ramos, onun gezegendeki en kararlı futbolculardan biri olduğunu da belirtti.

Paris Saint Germain'in yıldızlarından Neymar ile ilgili de konuşan Ramos, transfer olmadan önce Neymar ile konuştuğunu ve kendisinin Paris'e transfer olma konusunda teşvik ettiğini söyledi. Ramos, "Neymar Barcelona'da ben Real Madrid'de oynarken de onunla iyi bir ilişkimiz vardı. Bana Fransa'ya gelmem için mesajlar attı ve beni cesaretlendirdi." dedi.

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