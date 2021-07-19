Son dakika transfer haberleri | Sergio Ramos: Messi ile PSG'de oynamak isterim!

Sergio Ramos, Paris Saint Germain'e imza atmasının ardından İspanyol Mundo Deportivo'ya konuştu. Ramos, Messi ile ilgili gelen soruya, "En iyi oyuncularla oynamayı seviyorum ve Messi dünyanın en iyilerinden biri. Her zaman takımımda Messi için bir boşluk olduğunu söylerim" dedi.

Messi ile ilgili övgü dolu yorumlarına devam eden Ramos, onun gezegendeki en kararlı futbolculardan biri olduğunu da belirtti.

Paris Saint Germain'in yıldızlarından Neymar ile ilgili de konuşan Ramos, transfer olmadan önce Neymar ile konuştuğunu ve kendisinin Paris'e transfer olma konusunda teşvik ettiğini söyledi. Ramos, "Neymar Barcelona'da ben Real Madrid'de oynarken de onunla iyi bir ilişkimiz vardı. Bana Fransa'ya gelmem için mesajlar attı ve beni cesaretlendirdi." dedi.