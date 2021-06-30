Şampiyon hoca Nice’in başında

FRANSA Ligue 1’de geçen sezon Lille’i şampiyon yapan Teknik Direktör Christophe Galtier, aynı ligden Nice’in başına geçti. Galtier, 2009-2017 yıllarında Saint-Etienne’de görev yaptıktan sonra Lille’e transfer olmuştu. Nice Rumen teknik direktör Adrian Ursea yönetiminde tamamladığı sezonu 9. sırada bitirmişti. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile PSG’nin önünde şampiyonluğa ulaşan Galtier, “Nice’in ilgisi çok yüksekti. Projelerine ikna oldum” dedi.
FRANSA Ligue 1'de geçen sezon Lille'i şampiyon yapan Teknik Direktör Christophe Galtier, aynı ligden Nice'in başına geçti. Galtier, 2009-2017 yıllarında Saint-Etienne'de görev yaptıktan sonra Lille'e transfer olmuştu. Nice Rumen teknik direktör Adrian Ursea yönetiminde tamamladığı sezonu 9. sırada bitirmişti. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile PSG'nin önünde şampiyonluğa ulaşan Galtier, "Nice'in ilgisi çok yüksekti. Projelerine ikna oldum" dedi.