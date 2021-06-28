Haberler Fransa Ligue 1 Lille'den ayrılan Christophe Galtier'in yeni takımı Nice oldu

Lille'den ayrılan Christophe Galtier'in yeni takımı Nice oldu

Son dakika spor haberi... A Milli Futbol Takımı'mızın yıldızları Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de antrenörlüğünü yapan Christophe Galtier'in yeni takımı belli oldu. Tecrübeli teknik direktör, Lille kulübü yetkilileriyle arası bozulunca kulüpten ayrılmıştı. Galtier'in yeni adresi Nice oldu.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 23:58
Lille'den ayrılan Christophe Galtier'in yeni takımı Nice oldu

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nice, teknik direktörlük görevine Christophe Galtier'nin getirildiğini açıkladı.

Nice Kulübü, 54 yaşındaki Fransız çalıştırıcı Galtier ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Galtier, 2009-2017 yıllarında Saint-Etienne'de görev yaptıktan sonra Lille'in başına geçmişti.

Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in de forma giydiği Lille, geçen sezon Galtier yönetiminde Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşmıştı.

Nice ise Rumen teknik direktör Adrian Ursea yönetiminde tamamladığı sezonu 9. sırada bitirmişti.

SON DAKİKA