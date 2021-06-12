Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika transfer haberi: Gianluigi Donnarumma Paris Saint-Germain için sağlık kontrolünden geçecek!

Son dakika transfer haberi: Paris Saint-Germain için sağlık kontrolünden geçecek!

Son dakika transfer haberleri... heyecanı sürerken kulüpler transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Paris Saint-Germain, 'la sözleşmesi sona eren 'yı - maçının ardından sağlık kontrolünden geçirecek. 22 yaşındaki yıldız file bekçisinin 5 yıllık imza atması bekleniyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 11:18
Son dakika transfer haberi: Gianluigi Donnarumma Paris Saint-Germain için sağlık kontrolünden geçecek!

Bir yandan heyecanı sürerken diğer yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son günlerde takımdaki geleceği merak konusu olan kararını verdi. basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre 'la sözleşmesi sona eren 22 yaşındaki kaleci, Paris Saint-Germain'e imza atıyor.

Fransız takımının yöneticilerinin, - maçı sonrası başarılı eldiveni sağlık kontrolünden geçirmek için 'ya sağlık ekibini gönderdiği bildirildi. Her şey yolunda giderse Donnarumma ile 5 yıllık mukaveleye imza atacak.

Kariyerine Milan altyapısında başlayan 22 yaşındaki kaleci, 2015'ten bu yana İtalyan ekibinde forma giyiyor. Yetenekleriyle dikkat çeken Donnarumma, 'de de 'nın kalesini koruyor.

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