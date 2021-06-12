Son dakika transfer haberi: Gianluigi Donnarumma Paris Saint-Germain için sağlık kontrolünden geçecek!

Bir yandan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı sürerken diğer yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son günlerde takımdaki geleceği merak konusu olan Gianluigi Donnarumma kararını verdi. Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre Milan'la sözleşmesi sona eren 22 yaşındaki İtalyan kaleci, Paris Saint-Germain'e imza atıyor.

Fransız takımının yöneticilerinin, Türkiye-İtalya maçı sonrası başarılı eldiveni sağlık kontrolünden geçirmek için Roma'ya sağlık ekibini gönderdiği bildirildi. Her şey yolunda giderse Donnarumma PSG ile 5 yıllık mukaveleye imza atacak.

Kariyerine Milan altyapısında başlayan 22 yaşındaki kaleci, 2015'ten bu yana İtalyan ekibinde forma giyiyor. Yetenekleriyle dikkat çeken Donnarumma, EURO 2020'de de İtalya Milli Takımı'nın kalesini koruyor.