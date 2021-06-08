Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika spor haberi: Sevilla'dan 50 milyon Euro! Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik...

Son dakika spor haberi: 'dan 50 milyon Euro! ve ...

Son dakika spor haberi... Gösterdikleri performansla 'in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan milli yıldızlarımız ve 'nın dev kulüplerini peşine takmış durumda. Bu kulüplerden biri olan 'nın köklü ekiplerinden 'da Lille'in kapısını çalanlar arasında. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 14:56
Son dakika spor haberi: Sevilla'dan 50 milyon Euro! Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik...

10 yıl aradan sonra 'nde formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan ve için 'nın dev kulüpleri resmen sıraya girdi.

Son dakika spor haberi: Sevilla'dan 50 milyon Euro! Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik...

scoutlarının büyük başarısıyla 'dan transfer edilen ve 2018 yılında kontratına 1 milyon Euro ödenen 'in aradan geçen 3 yıl içerisinde piyasasını 20 milyon euro'ya çıkarması parmak ısırtırken, 24 yaşındaki sağ bekin İngiliz devleriyle adının anılması dikkatlerden kaçmıyor.

Son dakika spor haberi: Sevilla'dan 50 milyon Euro! Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik...

, , gibi kulüplerin transfer listesinde bulunduğu ifade edilen 'in performansı merakla beklenirken, yıldız futbolcunun şampiyonlukta 4 gol 2 asistlik istatistiği ise Galteri'i bir hayli memnun etmişti.

Son dakika spor haberi: Sevilla'dan 50 milyon Euro! Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik...

Cuma günü ile oynanacak maçta büyük bir ihtimalle ilk 11'de olması beklenen 'e ilk resmi teklifin yapıldığı bildirildi.

Son dakika spor haberi: Sevilla'dan 50 milyon Euro! Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik...

Bu sezon 'yı 4.sırada bitiren 'nın Zeki için girişimlere başladığı belirtilirken, Monchi'nin ayrıca 'yı da istediği kaydedildi.

Son dakika spor haberi: Sevilla'dan 50 milyon Euro! Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik...

cephesinde yakınlığıyla bilinen menajer Bayram Tutumlu'nun ve için iki kulüp arasında aracı olduğu ifade edilirken Sevilla'nın iki yıldıza 50 milyon euro'luk teklifte bulunacağı bildirildi.

Son dakika spor haberi: Sevilla'dan 50 milyon Euro! Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik...

'dan 17,5 milyon Euro karşılığında 'e transfer olan ve 'dan sonra takımın en skorer ikinci oyuncusu durumunda bulunan 'nın 'da iyi işlere imza atacağı tahmin edilirken...

Son dakika spor haberi: Sevilla'dan 50 milyon Euro! Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik...

Endülüs ekibinin Kounde – En Nesyri transferlerinden yaklaşık 100 milyon euro'luk bir gelir elde ederek kasasını paraya boğacağı anlaşıldı.

Son dakika spor haberi: Sevilla'dan 50 milyon Euro! Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik...

ve için temaslarını sürdüren Bayram Tutumlu ise yaşanan son gelişmeler üzerine 'Monchi onları çok istiyor, iki yıldıza 50 milyon Euro ödemeye hazır...

Son dakika spor haberi: Sevilla'dan 50 milyon Euro! Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik...

Onlar Kounde için 60 – 65 milyon Euro istiyorlar, tabi En Nesyri de var. Büyük bir transfer geliri elde edecekler.' yorumunda bulundu. (Vatan)

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