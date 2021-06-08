Son dakika spor haberi: Sevilla'dan 50 milyon Euro! Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik...

10 yıl aradan sonra Fransa Ligi'nde Lille formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı için Avrupa'nın dev kulüpleri resmen sıraya girdi.
10 yıl aradan sonra Fransa Ligi'nde Lille formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı için Avrupa'nın dev kulüpleri resmen sıraya girdi.
Lille scoutlarının büyük başarısıyla İstanbulspor'dan transfer edilen ve 2018 yılında kontratına 1 milyon Euro ödenen Zeki Çelik'in aradan geçen 3 yıl içerisinde piyasasını 20 milyon euro'ya çıkarması parmak ısırtırken, 24 yaşındaki sağ bekin İngiliz devleriyle adının anılması dikkatlerden kaçmıyor.
Tottenham, Manchester United, Milan gibi kulüplerin transfer listesinde bulunduğu ifade edilen Zeki Çelik'in EURO 2020 performansı merakla beklenirken, yıldız futbolcunun şampiyonlukta 4 gol 2 asistlik istatistiği ise Galteri'i bir hayli memnun etmişti.
Cuma günü İtalya Milli Takımı ile oynanacak maçta büyük bir ihtimalle ilk 11'de olması beklenen Zeki Çelik'e ilk resmi teklifin yapıldığı bildirildi.
Bu sezon La Liga'yı 4.sırada bitiren Sevilla'nın Zeki için girişimlere başladığı belirtilirken, Monchi'nin ayrıca Yusuf Yazıcı'yı da istediği kaydedildi.
Sevilla cephesinde yakınlığıyla bilinen menajer Bayram Tutumlu'nun Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı için iki kulüp arasında aracı olduğu ifade edilirken Sevilla'nın iki yıldıza 50 milyon euro'luk teklifte bulunacağı bildirildi.
Trabzonspor'dan 17,5 milyon Euro karşılığında Lille'e transfer olan ve Burak Yılmaz'dan sonra takımın en skorer ikinci oyuncusu durumunda bulunan Yusuf Yazıcı'nın Sevilla'da iyi işlere imza atacağı tahmin edilirken...
Endülüs ekibinin Kounde – En Nesyri transferlerinden yaklaşık 100 milyon euro'luk bir gelir elde ederek kasasını paraya boğacağı anlaşıldı.
Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı için temaslarını sürdüren Bayram Tutumlu ise yaşanan son gelişmeler üzerine 'Monchi onları çok istiyor, Sevilla iki yıldıza 50 milyon Euro ödemeye hazır...
Onlar Kounde için 60 – 65 milyon Euro istiyorlar, tabi En Nesyri de var. Büyük bir transfer geliri elde edecekler.' yorumunda bulundu. (Vatan)