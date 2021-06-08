Son dakika spor haberi: Sevilla'dan 50 milyon Euro! Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik...

Trabzonspor'dan 17,5 milyon Euro karşılığında Lille'e transfer olan ve Burak Yılmaz'dan sonra takımın en skorer ikinci oyuncusu durumunda bulunan Yusuf Yazıcı'nın Sevilla'da iyi işlere imza atacağı tahmin edilirken...

Endülüs ekibinin Kounde – En Nesyri transferlerinden yaklaşık 100 milyon euro'luk bir gelir elde ederek kasasını paraya boğacağı anlaşıldı.