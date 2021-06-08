Messi'ya davet

DEVLER LİGİ'Nİ İSTİYOR
PSG başkanı, "Çok iyi oyuncularımız olduğu için tüm yıldızlarla anlaşmamız mümkün değil. Öte yandan Messi, gelecek hedefi ne olursa olsun Barcelona'da devam etme yönünde karar alırsa maaşında önemli bir indirime gitmek durumunda kalacak. PSG, Messi'ye daha fazla avantaj sağlayabilir ve medyada yer alan haberlere bakılırsa Arjantinli yıldız, emekli olmadan önce Şampiyonlar Ligi'ni tekrar kazanmak istiyor" dedi. Nasır el-Halifi, koronavirüs döneminde kulüplerin zorluklar yaşadığını da söyledi.