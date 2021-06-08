Haberler Fransa Ligue 1 Messi'ya davet

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Başkanı - Halif: “ sözleşmesinin sonunda ve tüm kulüplerin gelecek yıl için görüşme hakkı var. Tüm büyük oyuncular da PSG’ye gelmek ister. Ve Messi de harika bir oyuncu”

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 06:50
Messi'ya davet
Başkanı - Halifi, ile sözleşmesi biten 'ye göz kırpıyor. L'Equipe'e konuşan el-Halifi, arjantinli yıldızın Barcelona'da sözleşmesinin sona erdiğine ve serbest olduğuna dikkat çekti. " sözleşmesinin sonunda ve tüm kulüplerin onunla temasa geçip gelecek sezon için kadroya katma hakkı var" diyen Halifi, "Size bir şey söyleyeyim mi? Bana inanın tüm büyük oyuncular PSG'ye gelmek ister. Hem de hepsi. Ve Messi, Messi'dir. Harika bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

DEVLER LİGİ'Nİ İSTİYOR
PSG başkanı, "Çok iyi oyuncularımız olduğu için tüm yıldızlarla anlaşmamız mümkün değil. Öte yandan Messi, gelecek hedefi ne olursa olsun Barcelona'da devam etme yönünde karar alırsa maaşında önemli bir indirime gitmek durumunda kalacak. PSG, Messi'ye daha fazla avantaj sağlayabilir ve medyada yer alan haberlere bakılırsa Arjantinli yıldız, emekli olmadan önce 'ni tekrar kazanmak istiyor" dedi. Nasır el-Halifi, koronavirüs döneminde kulüplerin zorluklar yaşadığını da söyledi.
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