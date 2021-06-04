Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika spor haberleri: Burak Yılmaz Lille'de yılın futbolcusu seçildi!

Son dakika spor haberleri: 'de yılın futbolcusu seçildi!

Fransa 'de hegemonyasını kırarak şampiyon olan 'de milli futbolcumuz , 28 maçta 16 gol atıp 5 asist yaparak şampiyonluğun mimarı olmuştu. Lille taraftarları, Burak Yılmaz'ın bu performansını karşılıksız bırakmayarak Kral lakaplı yıldız golcüyü yüzde 52,5 oy oranıyla sezonun en iyi oyuncusu seçerek onurlandırdı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 16:01
Son dakika spor haberleri: Burak Yılmaz Lille'de yılın futbolcusu seçildi!

. Futbol Ligi'nde () 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan 'de forma giyen milli futbolcu , takımda sezonun futbolcusu seçildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, taraftarların yüzde 52,5 oyuyla sezonun futbolcusu ödülünü Burak Yılmaz'ın kazandığı belirtildi.

Lille'in diğer futbolcuları 'ın yüzde 28,7 ve 'nin yüzde 9,6 oy aldığı ifade edilen açıklamada, "Kral (Burak Yılmaz) kesinlikle Lille taraftarlarının kalbini kazandı. 16'si Ligue 1'de olmak üzere tüm müsabakalarda 18 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımda aralık ve nisan aylarının futbolcusu seçilmesinin ardından sezonun futbolcusu oldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, milli futbolcu tebrik edildi.

Burak Yılmaz, sezon içinde sakatlık geçirmesine rağmen özellikle ligin son haftalarında attığı gollerle takımının şampiyonluk yarışında avantajlı konumda bulunmasına büyük katkı sağladı.

Ligde bu sezon çıktığı 28 maçta 16 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımının en skorer ismi konumunda.

Taraftarların büyük sevgisini kazanan Burak Yılmaz, 'nın en büyük 5 liginde 35 yaş ve üstü futbolcular arasında 'un Portekizli yıldızı 'dan sonra en çok gol atan oyuncu oldu.

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