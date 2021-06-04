PSG'nin rüyası gerçek oluyor!

Avrupa transfer piyasası şimdiden hareketlendi. Juventus'taki geleceği tartışma konusu olan Cristiano Ronaldo için girişimlerini sürdüren Paris-Saint Germain'in, bu transferde ciddi aşama kaydettiği ifade ediliyor. AS gazetesinde yer alan habere göre Fransızlar, Allegri'nin göreve gelmesiyle ayrılığa sıcak bakan Portekizli yıldız için takas formülünü devreye sokmaya hazırlanıyor. Mbappe'nin olası ayrılığına hazırlıklı olmak isteyen PSG, 36 yaşındaki Ronaldo için Arjantinli golcüsü Mauro İcardi'yi gözden çıkarttı. Juventus'un ise ilk etapta 30 milyon euro bonservis istediği ifade edildi. Ronaldo'nun yüksek kontratından çıkmak isteyen Torino ekibinin, İcardi takasına da sıcak bakabileceği gazetenin haberinde yer aldı. Takımın marka değerini daha da artırmak isteyen PSG Başkanı Nasser El-Khelaifi'nin bu transfere EUR0 2020 öncesinde son noktayı koymak istediği belirtiliyor. Neymar'ın da geçtiğimiz günlerde yaptığı "Messi ve Mbappe gibi harika oyuncularla oynadım zaten. Ama hala Cristiano Ronaldo ile birlikte oynamadım" açıklamasının PSG'yi harekete geçirdiği kaydedildi.

MBAPPE'YE ONAY

Portekizli yıldızın peşinden koşan PSG, Mbappe'nin olası ayrılığını en az hasarla atlatmak istiyor. Fransızların, bu transfere nokta koyulması halinde genç starın, uzun süredir gündemde olan Real Madrid transferine onay vereceği ifade ediliyor.

MOURINHO DA PEŞİNDE

Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'in, 36 yaşındaki oyuncusu için uzun süredir yeni kulüp aradığı biliniyor. Real Madrid'in kapılarını kapattığı Portekizli yıldız için M. United ve Roma da bir seçenek olarak gözüküyor. Roma'nın yeni teknik direktörü Mourinho'nun da Ronaldo ile temasa geçeceği iddia edilmişti.

EN ÖNEMLİ KUPA...

Transferin ilgi odağındaki Ronaldo, kariyerinde kazandığı kupalarla ilgili konuştu. 36 yaşındaki Portekizli futbolcu, "EURO 2016 benim için iyi başladı ve iyi gidiyordu ancak finaldeki sakatlık beni çok üzdü. O maçta üç farklı duygu yaşadım. Ama günün sonunda hissettiklerim inanılmazdı. Muhtemelen hayatımda kazandığım en önemli kupa" ifadelerini kullandı.