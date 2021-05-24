Haberler Fransa Ligue 1 Lille taraftarından Yusuf Yazıcı sevinci

taraftarından sevinci

'i şampiyon olarak tamamlayan 'de şampiyonluk coşkusu devam ediyor. takımı taraftarlarının şampiyonluk kutlamasında 'nın sevincini yapması dikkatlerden kaçmadı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 21:19
Lille taraftarından Yusuf Yazıcı sevinci

'de 10 yıl aranın ardından şampiyon olan 'de, taraftarların sevinci dikkat çekti. Taraftarlar, kutlamaları Yusuf Yazıcı'nın gol sevinciyle yaptı.

futbolcular , Yusuf Yazıcı ve 'in formasını giydiği Lille, şampiyonluk kupasına kavuştu. Futbolcuların ve taraftarın büyük sevinç yaşadığı kutlamalarda, taraftarların Yusuf Yazıcı sevinci de gözlerden kaçmadı. Lille taraftarları, Yusuf Yazıcı'nın gol sevinci olan, ellerini iki yana açarak yaptığı "Y" harfiyle sevinçlerini yaşadı.

SON DAKİKA