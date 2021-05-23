Burak Yılmaz attı Avrupa yazdı! İşte Lille'in şampiyonluk manşetleri

Lille, Angers deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle PSG'yi tahtından ederek şampiyon oldu! Takımda sezonun en iyisi olan 35 yaşındaki Burak Yılmaz ve 21 yaşındaki Kanadalı yıldız David'in golleriyle Lille, 2010/11 sezonundan bu yana ilk şampiyonluğa uzandı. (BBC Sport)
Lille 10 yıllık aradan sonra tekrar başardı! Yoğun baskı altında Angers deplasmanına çıkan Christope Galtier'in talebeleri David ve Burak Yılmaz'ın golleriyle Fransa'nın kralları oldu. (France Football)
Ligin son gününde Angers'i Jonathan David ve Burak Yılmaz'la deviren Lille, PSG'yi geride bırakarak Ligue 1'de şampiyopnluğunu ilan etti. (Daily Mail)