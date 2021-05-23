Burak Yılmaz attı Avrupa yazdı! İşte Lille'in şampiyonluk manşetleri

Lille, PSG'nin saltanatına son verdi ve 10 sene aradan sonra Ligue 1'de şampiyon oldu. Son 5 maçta 6 gol atan Burak Yılmaz hücum hattında sansasyonel bir performans sergileyerek şampiyonlukta büyük pay sahibi olmayı bildi. (ESPN)

Jonathan Davis ve Burak Yılmaz'ın golleriyle Angers deplasmanından 2-1 galip ayrılan Lille, 2011'den bu yana ilk kez Fransa'da şampiyonluğa ulaştı. (France 24)