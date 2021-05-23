Haberler Fransa Ligue 1 Burak Yılmaz attı Avrupa yazdı! İşte Lille'in şampiyonluk manşetleri

attı yazdı! İşte 'in şampiyonluk manşetleri

, deplasmanından 2-1 galip ayrıldı ve 'nin bir puan önünde 'de şampiyonluğunu ilan etti. 'da nefes kesen şampiyonluk yarışında ipi göğüsleyen ve 10 sene aradan sonra tekrar kupaya uzanan Lille'in bu büyük başarısı basınında da manşetlere taşındı. Milli yıldız 'ın da gol attığı mücadeleyi değerlendiren yabancı gazete ve siteler 35 yaşındaki golcüye övgüde bulundu. İşte dış basında Lille'in şampiyonluğu...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 01:22 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 02:02
Burak Yılmaz attı Avrupa yazdı! İşte Lille'in şampiyonluk manşetleri

, deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle 'yi tahtından ederek şampiyon oldu! Takımda sezonun en iyisi olan 35 yaşındaki ve 21 yaşındaki Kanadalı yıldız David'in golleriyle Lille, 2010/11 sezonundan bu yana ilk şampiyonluğa uzandı. (BBC Sport)

Burak Yılmaz attı Avrupa yazdı! İşte Lille'in şampiyonluk manşetleri

10 yıllık aradan sonra tekrar başardı! Yoğun baskı altında deplasmanına çıkan Christope Galtier'in talebeleri David ve 'ın golleriyle 'nın kralları oldu. (France Football)

Burak Yılmaz attı Avrupa yazdı! İşte Lille'in şampiyonluk manşetleri

Ligin son gününde 'i Jonathan David ve 'la deviren , 'yi geride bırakarak 'de şampiyopnluğunu ilan etti. (Daily Mail)

Burak Yılmaz attı Avrupa yazdı! İşte Lille'in şampiyonluk manşetleri

, 'nin saltanatına son verdi ve 10 sene aradan sonra 'de şampiyon oldu. Son 5 maçta 6 gol atan hücum hattında sansasyonel bir performans sergileyerek şampiyonlukta büyük pay sahibi olmayı bildi. (ESPN)

Burak Yılmaz attı Avrupa yazdı! İşte Lille'in şampiyonluk manşetleri

Jonathan Davis ve 'ın golleriyle deplasmanından 2-1 galip ayrılan , 2011'den bu yana ilk kez 'da şampiyonluğa ulaştı. (France 24)

Burak Yılmaz attı Avrupa yazdı! İşte Lille'in şampiyonluk manşetleri

'in rüyası gerçek oldu! karşısında hata yapmayan ve David ile 'ın golleriyle 2-1 galip gelen Lille, 1946-1954 ve 2011'den sonra 2021'de de şampiyonluğa uzanmayı başardı. (L'Equipe)

Burak Yılmaz attı Avrupa yazdı! İşte Lille'in şampiyonluk manşetleri

, 2011'dedn sonra ilk kez şampiyon oldu! Jonathan David'in erken golü sonrası ilk yarının uzatmalarında penaltıdan farkı ikiye çıkardı, Lille zorlu deplasmanından 2-1 galip ayrılarak 'nin 1 puan önünde şamnpiyonluğa uzandı. (the 42)

Burak Yılmaz attı Avrupa yazdı! İşte Lille'in şampiyonluk manşetleri

ligin son gününde şampiyonu oldu, ikinci sırada tamamladı. Jonathan David ve attı, Cristophe Galtier'in takımı 83 puanla, PSG'nin bir puan önünde, Ligue 1'de zafere ulaştı. (Independent)

Burak Yılmaz attı Avrupa yazdı! İşte Lille'in şampiyonluk manşetleri

'in peri masalı gibi geçen sezonu mutlu sonla tamamlandı. 'yi geride bırakan Lille, 10 yıl aradan sonra 'nın en büyüğü oldu. (90min)

Burak Yılmaz attı Avrupa yazdı! İşte Lille'in şampiyonluk manşetleri

, 2-1'lik zaferi sonrası 2011'den bu yana ilk kez şampiyonluğa ulaştı. 'nin Brest deplasmanındaki 2-0'lık galibiyetine rağmen ligi bir puan farkla ilk sırada tamamlayan Lille'de galibiyet golleri David ve bu sezon 16 gole ulaşan 'dan geldi. (Ligue1.com)

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