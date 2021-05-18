Lille'de forma giyen Burak Yılmaz takım arkadaşlarına seslendi! "Endişelenmeyin..."

Attığı gollerle Fransa Ligue 1'e damga vuran A Milli yıldızımız Burak Yılmaz her hareketiyle taraftarın beğenisini topluyor. 80 puanı bulunan Lille bitime bir hafta kala 79 puanlı Paris Saint-Germain'in önünde lider durumda bulunuyor. Son maçta Saint-Etienne ile 0-0 berabere kalan Lille, şampiyonluğu son haftaya bıraktı.

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, son hafta Angers deplasmanında kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain ise Brest'in konuğu olacak.

BURAK YILMAZ'DAN MOTİVASYON!

Lille takımının en önemli kozlarından biri olan A Milli yıldızımız Burak Yılmaz, Saint-Etienne beraberliği sonrası stat koridorlarında takım arkadaşlarına seslendi.

Deneyimli golcü takım arkadaşlarını, "Endişelenmeyin, gelecek hafta biz şampiyon olacağız! Göreceğiz, göreceksiniz. Biz şampiyon olacağız, herkese karşı biz olacağız!" sözleriyle motive etti.