Haberler Fransa Ligue 1 Lille'de forma giyen Burak Yılmaz takım arkadaşlarına seslendi! "Endişelenmeyin..."

'de forma giyen takım arkadaşlarına seslendi! "Endişelenmeyin..."

'de forması giyen ve takımıyla şampiyonluğa koşan , St. Etienne beraberliği sonrası liderliğini konuşturdu. Karşılaşmanın ardından stat koridorlarında takım arkadaşlarına seslenen deneyimli golcü, "Endişelenmeyin biz şampiyon olacağız. Herkese karşı biz olacağız!" sözlerini sarf etti. İşte o anlar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 10:10
Lille'de forma giyen Burak Yılmaz takım arkadaşlarına seslendi! "Endişelenmeyin..."

Attığı gollerle 'e damga vuran A Milli yıldızımız her hareketiyle taraftarın beğenisini topluyor. 80 puanı bulunan bitime bir hafta kala 79 puanlı Paris Saint-Germain'in önünde lider durumda bulunuyor. Son maçta Saint-Etienne ile 0-0 berabere kalan Lille, şampiyonluğu son haftaya bıraktı.

Burak Yılmaz, ve 'in formasını giydiği Lille, son hafta deplasmanında kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain ise 'in konuğu olacak.

BURAK YILMAZ'DAN MOTİVASYON!
Lille takımının en önemli kozlarından biri olan A Milli yıldızımız Burak Yılmaz, Saint-Etienne beraberliği sonrası stat koridorlarında takım arkadaşlarına seslendi.

Deneyimli golcü takım arkadaşlarını, "Endişelenmeyin, gelecek hafta biz şampiyon olacağız! Göreceğiz, göreceksiniz. Biz şampiyon olacağız, herkese karşı biz olacağız!" sözleriyle motive etti.

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