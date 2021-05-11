Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz'da o listede! Yılın futbolcusu...

Fransa Ligue 1'in köklü kulüplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz performansıyla takımını adım adım şampiyonluğa taşıyor. Bu sezon ligde çıktığı 26 maçta 15 gol atıp 5 asist yapan 35 yaşındaki tecrübeli futbolcunun bu harika performansı Fransa'da karşılıksız kalmadı.

Yıldız futbolcu forma giydiği ülke olan Fransa'da, Ligue 1'in yılın oyuncusu ödülü için aday gösterildi. Burak Yılmaz'ın rakipleri ise Neymar, Memphis Depay, Kylian Mbappe ve Wissam Ben Yedder oldu.

Lille kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu gelişmeyi taraftarlarına duyurdu.