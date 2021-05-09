Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika spor haberi: Galtier'nin Burak Yılmaz endişesi!

Son dakika spor haberi: Galtier'nin endişesi!

Son dakika spor haberleri... 'de şampiyonluğa koşan 'de, endişesi hakim. Bitime son 2 hafta kala 2 sarı kartı bulunan tecrübeli futbolcunun son maçta forma giyememe ihtimali var. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 11:13
Son dakika spor haberi: Galtier'nin Burak Yılmaz endişesi!

'de 'i zirvede tutan isimlerden olan , bitime iki hafta kala hocasını endişelendiriyor. karşılaşmasında attığı golün ardından formasını çıkartarak sevinç yaşayan milli futbolcunun sart kart sayısı 2'ye yükselmişti. maçında da Galtier tarafından oyundan alınan Burak Yılmaz'ın Saint-Etienne karşısında kart görmesinden korkuluyor.

Attığı gollerle Lille'i şampiyonluğa götüren Burak Yılmaz, Saint-Etienne maçında kart görürse ligin son haftasında oynayacakları karşılaşmasında forma giyemeyecek.

'nde kurallar gereği son 10 maçında toplam 3 sarı kart gören oyuncu bir sonraki maç cezalı duruma düşüyor.

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