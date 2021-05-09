Her yerde Kral!

Sezon başında gittiği Lille'de müthiş işlere imza atan Burak Yılmaz, Fransa'da en çok konuşulan futbolcu oldu. Son olarak önceki akşam Lens karşısında biri 35 metreden iki gole imza atan milli futbolcu, Lille'in zirvedeki yerini korumasını sağladı. Bu sezon 17 gol atan 35 yaşındaki futbolcu, dün Fransız basınından övgü dolu sözler aldı. L'Equipe, "Burak Yılmaz, Lille'in başarısının temel aktörü" derken, öne çıkan diğer yorumlar şöyle: France Football: "Burak Yılmaz Lens'i nakavt etti. Lille'in şampiyonluğuna 2 maç kaldı. Burak Yılmaz, Ligue 1'de başladığından bu yana zihinlere damga vurdu. Elbette Lille, Türk milli futbolcusu olmadan buraya gelemezdi. İki ay sahalardan uzak kalmasına rağmen Mbappe'den fazla gol attığı. Kim sezonun gidişatını Kral'dan daha fazla değiştirebildiğini iddia edebilir." RMC Sports: "Lille, Burak Yılmaz'a teşekkür edebilir." Le Figaro: "Lille Burak Yılmaz'ın sayesinde şampiyonluğuna ilerliyor."