Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika spor haberi: Lille Belediyesi'nden Burak Yılmaz paylaşımı! "Böyle devam ederse..."

Son dakika spor haberi: Belediyesi'nden paylaşımı! "Böyle devam ederse..."

Son dakika spor haberleri... 'in, 'i deplasmanda 3-0 yendiği maçta biri penaltıdan olmak üzere iki gol kaydeden , Fransızların gündeminde. Lille Belediyesi, milli futbolcuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 07:52
Son dakika spor haberi: Lille Belediyesi'nden Burak Yılmaz paylaşımı! "Böyle devam ederse..."

'nın kentinde, belediye, Birinci Futbol Ligi () ekiplerinden Lille'in ile oynadığı karşılaşmada 2 gol atan milli futbolcu 'ın başarısını vurgulamak için "Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız" mesajını paylaştı.

Lille Belediyesi, Twitter hesabından, Burak Yılmaz'ın 2 gol atmasının ardından Lille kulübünün "Patron önceden konuşmaz. Sahada cevap verir. Kral @yilmazburak17" şeklindeki paylaşımına yanıt verdi.

Belediye, milli futbolcunun başarısını vurgulamak için, "Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız. Burak Yılmaz'dan 2 gol" ifadesini kullandı.

Burak Yılmaz, ligin 36. haftasında Lille'in Lens'i 3-0 yendiği karşılaşmada 2 gol kaydetmişti.

35 yaşındaki forvet, sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen, Ligue 1'de şampiyonluk yarışının çekişmeli hale geldiği son haftalarda golleriyle takımına katkıda bulunmaya devam etti.

Ligde sezon çıktığı 26 maçta 15 gol kaydeden Burak, takımın en çok gol atan oyuncusu konumunda.

Burak Yılmaz, Lille'de aralık ve nisan aylarının futbolcusu seçilmişti.

SON DAKİKA