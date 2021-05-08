Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz attığı gollerle Avrupa'nın zirvesini zorluyor!

Son dakika spor haberi: attığı gollerle 'nın zirvesini zorluyor!

Son dakika spor haberleri... formasıyla 'nde fırtınalar estiren , son olarak ağlarına da iki gol birden atmıştı. Milli futbolcu, ligdeki gol sayısını 15'e yükseltirken yakaladığı istatistikle de ve 'yla zirveyi zorluyor.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 12:38
Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz attığı gollerle Avrupa'nın zirvesini zorluyor!

'de bitime 2 hafta kala , en yakın rakibi 'nin önünde bir maç fazlası ve 4 puan farkla lider konumda bulunuyor. Şampiyonluk için kritik iki hafta geçirecek olan Lille'de performansıyla öne çıkan isim oldu.

Milli futbolcu, son olarak deplasmanında da fileleri biri penaltıdan olmak üzere iki kez havalandırarak takımının galibiyetinde büyük rol oynadı. Ligdeki gol sayısını 15'e çıkartan tecrübeli forvet, ve 'nun yanına da bir adım daha yaklaştı.

Ligde 20 gole direkt katkı sunan Burak Yılmaz, 'nin ardından deplasmanda en çok gol atan oyuncu ve 'nun ardından 'da 35 yaş üstü en çok gol atan futbolcu oldu.

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