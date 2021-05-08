Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz attığı gollerle Avrupa'nın zirvesini zorluyor!

Fransa Ligue 1'de bitime 2 hafta kala Lille, en yakın rakibi PSG'nin önünde bir maç fazlası ve 4 puan farkla lider konumda bulunuyor. Şampiyonluk için kritik iki hafta geçirecek olan Lille'de performansıyla öne çıkan isim Burak Yılmaz oldu.

Milli futbolcu, son olarak Lens deplasmanında da fileleri biri penaltıdan olmak üzere iki kez havalandırarak takımının galibiyetinde büyük rol oynadı. Ligdeki gol sayısını 15'e çıkartan tecrübeli forvet, Mbappe ve Ronaldo'nun yanına da bir adım daha yaklaştı.

Ligde 20 gole direkt katkı sunan Burak Yılmaz, Kylian Mbappe'nin ardından deplasmanda en çok gol atan oyuncu ve Cristiano Ronaldo'nun ardından Avrupa'da 35 yaş üstü en çok gol atan futbolcu oldu.