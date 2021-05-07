Lens 0-3 Lille | MAÇ SONUCU

Fransa Ligue 1'de Paris Saint Germain ile şampiyonluk yarışında olan Lille, Lens engelini 3 golle aştı.

Lille'de kral Burak Yılmaz, takımını taşımaya bu maçla da devam etti. Milli yıldızımız Lens karşılaşmasında biri penaltıdan olmak üzere iki gol birden attı. Burak'ın attığı ikinci gol ise görülmeye değerdi.

Lille'in üçüncü golü Jonathan David'den gelirken ev sahibi ekipte 35. dakikada Michelin kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından ligin bitimine iki hafta kala Lille, maç fazlasıyla Paris Saint Germain'in 4 puan önüne geçti.