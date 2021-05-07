Haberler Fransa Ligue 1 Lens 0-3 Lille | MAÇ SONUCU

0-3 | MAÇ SONUCU

'de ile şampiyonluk yarışında olan , engelini 3 golle aştı. Lille'de kral , takımını taşımaya bu maçla da devam etti. Milli yıldızımız Lens karşılaşmasında biri penaltıdan olmak üzere iki gol birden attı. Burak'ın attığı ikinci gol ise görülmeye değerdi...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 00:04
Lens 0-3 Lille | MAÇ SONUCU

'de ile şampiyonluk yarışında olan , engelini 3 golle aştı.

Lille'de kral , takımını taşımaya bu maçla da devam etti. Milli yıldızımız Lens karşılaşmasında biri penaltıdan olmak üzere iki gol birden attı. Burak'ın attığı ikinci gol ise görülmeye değerdi.

Lille'in üçüncü golü 'den gelirken ev sahibi ekipte 35. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından ligin bitimine iki hafta kala Lille, maç fazlasıyla Paris Saint Germain'in 4 puan önüne geçti.

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