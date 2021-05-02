Haberler Fransa Ligue 1 Lille'de Türk gecesi

'de Türk gecesi

’nın lideri , ’i ve ’in golleriyle yenip bitime 3 hafta kala zirvedeki yerini korudu.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Lille'de Türk gecesi
Ligue 1'de ve ile müthiş bir şampiyonluk yarışının içinde olan , sahasında 'i 2-0 yenip hedefe bir adım daha yaklaştı. Milli yıldızlarımız ve müsabakaya ilk 11'de başladı. Geçtiğimiz hafta attığı 2 golle 'u deviren Burak Yılmaz, Nice karşısında da 13. dakikada sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçirdi. 56. dakika bu kez Zeki Çelik müthiş bir gole imza attı. Bir diğer milli yıldızımız , 71'de Burak'ın yerine oyuna girdi. 76 puandaki Lille, son üç haftaya 75 puanlı PSG ve 71 puanlı Monaco'nun önünde lider girdi.
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