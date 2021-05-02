Lille'de Türk gecesi

Fransa Ligue 1'de PSG ve Monaco ile müthiş bir şampiyonluk yarışının içinde olan Lille, sahasında Nice'i 2-0 yenip hedefe bir adım daha yaklaştı. Milli yıldızlarımız Zeki Çelik ve Burak Yılmaz müsabakaya ilk 11'de başladı. Geçtiğimiz hafta attığı 2 golle Lyon'u deviren Burak Yılmaz, Nice karşısında da 13. dakikada sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçirdi. 56. dakika bu kez Zeki Çelik müthiş bir gole imza attı. Bir diğer milli yıldızımız Yusuf Yazıcı, 71'de Burak'ın yerine oyuna girdi. 76 puandaki Lille, son üç haftaya 75 puanlı PSG ve 71 puanlı Monaco'nun önünde lider girdi.