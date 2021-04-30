Haberler Fransa Ligue 1 PSG'de Mbappe şoku! Lens maçında...

PSG'de Mbappe şoku! Lens maçında...

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldız oyuncusu , sakatlığı nedeniyle yarın Lens karşısında forma giyemeyecek.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 20:03 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 20:09
PSG'de Mbappe şoku! Lens maçında...

Kulüpten yapılan açıklamada, PSG ile arasında hafta içi oynanan UEFA yarı final ilk maçında forma giyen 22 yaşındaki Fransız oyuncunun baldır bölgesinden sakatlık yaşadığı ve yarın ligde Lens karşısında forma giyemeyeceği belirtildi.

Son 4 haftasına girilen Ligue 1'deki şampiyonluk mücadelesinde PSG, milli futbolcular , ve 'in formasını giydiği lider Lille'in 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Bu sezon ligde 25, Şampiyonlar Ligi'nde 8, 'nda ise 4 gole imza atan Mbappe'nin, Manchester City ile PSG arasında 4 Mayıs'ta oynanacak rövanş karşılaşmasında görev alıp almayacağı ise netlik kazanmadı.

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