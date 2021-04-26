Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika spor haberleri: Transferde Burak Yılmaz savaşı! İşte peşindeki 3 kulüp

Son dakika spor haberleri: Transferde savaşı! İşte peşindeki 3 kulüp

ekiplerinden 'de gösterdiği performansla lige damga vuran transferin gözde isimleri arasına girdi. Son maçında 2 gol, 1 asistle yıldızlaşan ve takımının şampiyonluk yolunda attığı dev adımda en büyük pay sahibi olan deneyimli golcü için 3 kulüp devreye girdi. İşte o kulüpler ve flaş transfer gelişmesinin detayları...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 15:20
Son dakika spor haberleri: Transferde Burak Yılmaz savaşı! İşte peşindeki 3 kulüp

'de gösterdiği performans ile takımını şampiyonluk yarışında tutan 35 yaşındaki , Kuzey Amerika Futbol Ligi takımlarının transfer listesine girdi.

Son dakika spor haberleri: Transferde Burak Yılmaz savaşı! İşte peşindeki 3 kulüp

3 KULÜP PEŞİNDE!
David Beckham'ın sahibi olduğu MLS Doğu Konferansı takımı Inter Miami'nin yanı sıra New York City ve Batı Konferansı'nda yer alan Los Angeles Galaxy, milli futbolcu için transfer planı yapıyor.

Son dakika spor haberleri: Transferde Burak Yılmaz savaşı! İşte peşindeki 3 kulüp

Ligi'nin tamamlanmasının ardından ile resmi temasa geçmeye hazırlanan MLS ekipleri, Burak'ın kararını bekleyecek.

Son dakika spor haberleri: Transferde Burak Yılmaz savaşı! İşte peşindeki 3 kulüp

'in son oynadığı maçında 2 gol 1 asistle takımına galibiyeti getiren , 'deki gol sayısını 12'ye çıkardı.

Son dakika spor haberleri: Transferde Burak Yılmaz savaşı! İşte peşindeki 3 kulüp

Bu sezon Fransız ekibi ile 3 farklı kulvarda 29 maça çıkan milli futbolcu, toplamda 14 gol atarken 5 de asist yaptı.

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