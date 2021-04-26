Son dakika spor haberleri: Transferde Burak Yılmaz savaşı! İşte peşindeki 3 kulüp

Lille 'de gösterdiği performans ile takımını şampiyonluk yarışında tutan 35 yaşındaki Burak Yılmaz , Kuzey Amerika Futbol Ligi takımlarının transfer listesine girdi.

3 KULÜP PEŞİNDE!

David Beckham'ın sahibi olduğu MLS Doğu Konferansı takımı Inter Miami'nin yanı sıra New York City ve Batı Konferansı'nda yer alan Los Angeles Galaxy, milli futbolcu için transfer planı yapıyor.