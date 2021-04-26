Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika spor haberi: Fransa'da Burak Yılmaz fırtınası! Lyon maçı sonrası manşetleri süsledi

Son dakika spor haberi: 'da fırtınası! maçı sonrası manşetleri süsledi

Son dakika spor haberleri... ekiplerinden 'de forma giyen , Olympique ile deplasmanda oynadıkları müsabakada 2 gol 1 asistlik performans sergileyerek, takımına galibiyeti getiren isim oldu. Milli golcü, takımını adım adım şampiyonluğa taşırken, Fransa'da da gündeme damga vuran isim oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 08:21
Son dakika spor haberi: Fransa'da Burak Yılmaz fırtınası! Lyon maçı sonrası manşetleri süsledi

'de oynanan Olympique - maçına, biri frikikten olmak üzere 2 gol atıp bir de asist yapan damga vurdu.

Son dakika spor haberi: Fransa'da Burak Yılmaz fırtınası! Lyon maçı sonrası manşetleri süsledi

Milli futbolcu, attığı gollerle takımının 3-2 galip gelmesini sağlarken şampiyonluk yolunda kritik bir virajı döndü.

Son dakika spor haberi: Fransa'da Burak Yılmaz fırtınası! Lyon maçı sonrası manşetleri süsledi

Tecrübeli ismin "maçın adamı" olduğu yönünde görüş bildiren Fransız basını, 'ı manşetlerine taşıdı. İşte atılan o başlıklar...

Son dakika spor haberi: Fransa'da Burak Yılmaz fırtınası! Lyon maçı sonrası manşetleri süsledi

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"Çarpıcı... ve , şampiyonluk yarışına sert bir darbe vurdu"

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