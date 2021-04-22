Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika spor haberi: Cenk Özkaçar Lyon'da ilk kez forma giydi! Sosyal medyadan paylaşım yaptı

Son dakika spor haberi: Lyon'da ilk kez forma giydi! Sosyal medyadan paylaşım yaptı

Son dakika spor haberleri... Fransız ekibi Lyon forması giyen , takımıyla ilk maçına dün karşısında çıkmıştı. Lyon'da forma giyen ilk Türk futbolcu olan 20 yaşındaki genç oyuncu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 12:22
Son dakika spor haberi: Cenk Özkaçar Lyon'da ilk kez forma giydi! Sosyal medyadan paylaşım yaptı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden 'da forma giyen 20 yaşındaki , takımdaki ilk Türk futbolcu olmanın gururunu yaşadığını belirtti. , Olympique Lyon'un dün çeyrek finalinde ile oynadığı maçın son 10 dakikasında görev alarak, ilk kez A takımda şans buldu.

Genç oyuncu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün akşam takımım adına ilk defa forma giyerek Lyon'da oynayan ilk Türk oyuncu olmanın ve ülkemi temsil edebilmenin gururunu yaşadım. Önümüzdeki süreçte tek hedefim gelişimime devam ederek takımıma katkı sağlayıp, ülkemi 'da başarılı şekilde temsil etmek" ifadelerini kullandı.

Altyapı eğitimini , ve 'da alan Cenk, 2018-19 sezonunda TFF 3. Lig ekibi 'da kiralık, geçen sezon ise . Lig'de Altay'da oynamıştı.

'la da 2 kez maça çıkan Cenk, sezon başında Altay'dan Lyon'a transfer olmuştu.



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