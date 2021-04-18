PSG - Saint-Etienne: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'de şampiyonluğun en güçlü adaylarından Paris Saint-Germain (PSG), 33. hafta mücadelesinde küme düşme hattının hemen üzerindeki Saint-Etienne ile kozlarını paylaştı.

Parc des Princes'te oynanan karşılaşmadan ev sahibi PSG, 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Saint Etienne, 78. dakikada Denis Bouanga'nın golüyle öne geçerken, 79'da Kylian Mbappe skora dengeyi getirdi: 1-1. 87'de kazanılan penaltıda topun başına geçen Mbappe PSG'yi 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. 90+2'de St. Etienne, Romain Hamouma'nın golüyle 2-2'yi bulsa da 90+5'te sahneye çıkan Mauro Icardi, PSG'ye üç puanı getirdi.

Bu sonucun ardından PSG puanını 69 yaparak lider Lille ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Saint-Etienne ise 39 puanda kaldı.