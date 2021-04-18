Haberler Fransa Ligue 1 PSG - Saint-Etienne: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- Saint-Etienne: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de şampiyonluk mücadelesi veren Paris Saint-Germain (), 33. hafta maçında ağırladığı St. Etienne'i 3-2 mağlup etti. PSG'ye üç puanı getiren golü 90+5'te kaydetti.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 16:27
PSG - Saint-Etienne: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de şampiyonluğun en güçlü adaylarından Paris Saint-Germain (), 33. hafta mücadelesinde küme düşme hattının hemen üzerindeki Saint-Etienne ile kozlarını paylaştı.

'te oynanan karşılaşmadan ev sahibi PSG, 3-2'lik skorla galip ayrıldı. , 78. dakikada 'nın golüyle öne geçerken, 79'da skora dengeyi getirdi: 1-1. 87'de kazanılan penaltıda topun başına geçen Mbappe PSG'yi 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. 90+2'de St. Etienne, 'nın golüyle 2-2'yi bulsa da 90+5'te sahneye çıkan , PSG'ye üç puanı getirdi.

Bu sonucun ardından PSG puanını 69 yaparak lider ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Saint-Etienne ise 39 puanda kaldı.

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