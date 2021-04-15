Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz'dan Dorukhan Toköz itirafı! Sezon sonu...

A Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz Fransız basınına konuştu.
A Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz Fransız basınına konuştu.
Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen 35 yaşındaki futbolcu samimi açıklamalarda bulundu.
İŞTE O AÇIKLAMALAR:
Oynadığım maç sayısına kıyasla, 10 gol fena değil. Sakatlıklar nedeniyle 9 maçı kaçırdım, daha fazla gol atabilirdim.
Sportif ve kişisel açıdan harika bir sezon geçiriyorum. Adaptasyon sürecini çabuk aştım çünkü futbolun dili evrensel.
Bundan önceki kulüplerim ayrılmamı istemiyordu ve çok ilginç sözleşmelerim vardı.
Önemli Avrupa kulüplerinden teklifler aldım ama Türkiye'de kalmaya karar verdim. Drogba ve Sneijder gibi oyuncular bile Avrupa'ya gitmem gerektiğini söylüyordu.
Şampiyon olmak istemediğimizi söyleyemeyiz ama kalan 6 maçımıza şampiyonluğu düşünerek çıkmamalıyız. Strese yol açmamak için sezon başında olduğu gibi maçlara tek tek bakmalıyız.
Tecrübelerimle futbola çok hakim olduğumu düşünüyorum. İki yıl önce bana sorsaydınız teknik direktörlüğü düşünmüyordum ama bugün kendimi biraz daha hazır hissediyorum.
Teknik direktörlük olmasa bile mutlaka futbol dünyasının içinde kalacağım.
'Yetkin olsa Lille'e hangi Türk oyuncuları getirirsin?'
Dorukhan Toköz ve Abdülkadir Ömür. Üstelik Dorukhan'ın sözleşmesi Haziran'da bitiyor.