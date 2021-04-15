Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz'dan Dorukhan Toköz itirafı! Sezon sonu...

Son dakika spor haberi: 'dan itirafı! Sezon sonu...

Son dakika spor haberi: Ligue 1 ekiplerinden 'de forma giyen , Fransa'nın ünlü spor sitesi L'equipe'e özel röportaj verdi. Transfer itirafında bulunan milli futbolcu, "Yetkin olsa Lille'e hangi Türk oyuncuları getirirsin?" sorusuna da yanıt verdi. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 11:16
Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz'dan Dorukhan Toköz itirafı! Sezon sonu...

A Milli Takım'ın golcüsü Fransız basınına konuştu.

Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz'dan Dorukhan Toköz itirafı! Sezon sonu...

Ligue 1 takımlarından 'de forma giyen 35 yaşındaki futbolcu samimi açıklamalarda bulundu.

Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz'dan Dorukhan Toköz itirafı! Sezon sonu...

İŞTE O AÇIKLAMALAR:

Oynadığım maç sayısına kıyasla, 10 gol fena değil. Sakatlıklar nedeniyle 9 maçı kaçırdım, daha fazla gol atabilirdim.

Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz'dan Dorukhan Toköz itirafı! Sezon sonu...

Sportif ve kişisel açıdan harika bir sezon geçiriyorum. Adaptasyon sürecini çabuk aştım çünkü futbolun dili evrensel.

Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz'dan Dorukhan Toköz itirafı! Sezon sonu...

Bundan önceki kulüplerim ayrılmamı istemiyordu ve çok ilginç sözleşmelerim vardı.

Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz'dan Dorukhan Toköz itirafı! Sezon sonu...

Önemli Avrupa kulüplerinden teklifler aldım ama Türkiye'de kalmaya karar verdim. Drogba ve Sneijder gibi oyuncular bile Avrupa'ya gitmem gerektiğini söylüyordu.

Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz'dan Dorukhan Toköz itirafı! Sezon sonu...

Şampiyon olmak istemediğimizi söyleyemeyiz ama kalan 6 maçımıza şampiyonluğu düşünerek çıkmamalıyız. Strese yol açmamak için sezon başında olduğu gibi maçlara tek tek bakmalıyız.

Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz'dan Dorukhan Toköz itirafı! Sezon sonu...

Tecrübelerimle futbola çok hakim olduğumu düşünüyorum. İki yıl önce bana sorsaydınız teknik direktörlüğü düşünmüyordum ama bugün kendimi biraz daha hazır hissediyorum.

Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz'dan Dorukhan Toköz itirafı! Sezon sonu...

Teknik direktörlük olmasa bile mutlaka futbol dünyasının içinde kalacağım.

Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz'dan Dorukhan Toköz itirafı! Sezon sonu...

'Yetkin olsa Lille'e hangi Türk oyuncuları getirirsin?'

ve Abdülkadir Ömür. Üstelik Dorukhan'ın sözleşmesi Haziran'da bitiyor.

SON DAKİKA