Lille'in yıldızı Zeki Çelik Fransa'da haftanın 11'ine seçildi

Fransa'da oynayan milli futbolcularımız, başarılı performanslarıyla adlarından söz ettirmeye devam ediyor.

Lille'de top koşturan Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, hem kulüplerinde hem de milli takımda yakaladıkları ivme ile takdir topluyor.

BURAK İLE ZEKİ ATTI, LILLE KAZANDI

Ligue 1'in 32. haftasında Lille, konuk olduğu Metz'i Burak ve Zeki'nin golleriyle yıktı.

İlk yarının golsüz berabere bittiği maçın 60. dakikasında sahneye çıkan Burak Yılmaz'ın meşin yuvarlağı filelerle buluşturmasıyla Lille 1-0 öne geçti.

Lille in galip geldiği maça Burak Yılmaz ve Zeki Çelik damgası

ZEKİ SON DAKİKALARDA NOKTAYI KOYDU

Zeki Çelik'in 89. dakikada attığı golle Lille karşılaşmayı 2-0 kazandı. Milli futbolcular, Lille takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

HAFTANIN 11'İNE SEÇİLDİ

Milli futbolcu Zeki Çelik başarılı performansıyla Fransa'nın ünlü spor gazetelerinden L'Equipe tarafından haftanın 11'ine seçildi. Lille Zeki ile birlikte Reinildo da haftanın 11'inde kendisine yer buldu.



