Son dakika spor haberi: Yusuf Yazıcı için flaş iddia! Lille'den ayrılıyor mu?

Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa koşan Lille, finansal açıdan sıkıntılı günler geçiriyor. Fransız basınından L'Equipe, kulübün ekonomik olarak kaynak yaratabilmek için yaz transfer döneminde oyuncu satışı yapmaya hazırlandığını yazdı.

Haberde kulübün, 95 milyon euro'ya yakın bir gelir elde etmek zorunda olduğu bildirilirken takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılmasının da yeterli olmayacağı kaydedildi.

Yine Fransız basınından Foot Mercato, Lille'in yaz transfer döneminde satmayı düşündüğü oyuncuları yazdı. Bunlar arasında milli yıldız Yusuf Yazıcı'nın da bulunduğu belirtilirken Sven Botman, Mike Maignan, Reanto Sanchez ve Jonathan Ikone gibi isimlerin de Lille'de piyasa değeri yüksek futbolcular olduğuna dikkat çekildi.