Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika spor haberi: Yusuf Yazıcı için flaş iddia! Lille'den ayrılıyor mu?

Son dakika spor haberi: için flaş iddia! 'den ayrılıyor mu?

Son dakika spor haberleri... Fransız ekibi 'in, finansal kaynak yaratmak için bazı oyuncularını satabileceği ifade edilirken, bu isimlerden birinin de milli yıldız olduğu öne sürüldü. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 10:10
Son dakika spor haberi: Yusuf Yazıcı için flaş iddia! Lille'den ayrılıyor mu?

Ligue 1'de şampiyonluğa koşan , finansal açıdan sıkıntılı günler geçiriyor. Fransız basınından L'Equipe, kulübün ekonomik olarak kaynak yaratabilmek için yaz transfer döneminde oyuncu satışı yapmaya hazırlandığını yazdı.

Haberde kulübün, 95 milyon euro'ya yakın bir gelir elde etmek zorunda olduğu bildirilirken takımın 'ne katılmasının da yeterli olmayacağı kaydedildi.

Yine Fransız basınından Foot Mercato, Lille'in yaz transfer döneminde satmayı düşündüğü oyuncuları yazdı. Bunlar arasında milli yıldız 'nın da bulunduğu belirtilirken , , ve gibi isimlerin de Lille'de piyasa değeri yüksek futbolcular olduğuna dikkat çekildi.

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