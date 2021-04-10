Son dakika spor haberi: Milli yıldızlarımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'ten şampiyonluk paylaşımı! Yusuf yazıcı'yı unutmadılar

En yakın rakibi PSG ile puan farkını 6'ya çıkaran Lille'de, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik performanslarıyla başrol oynuyor. Temsilcilerimiz, Lille'in Metz'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmadaki golleri kaydetti. Burak ve Zeki maç sonrası paylaşımlarıyla da şampiyonluğu işaret etti.

"REHAVETE YER YOK"

Zeki Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Harika takım işi. Rehavete yer yok. Sıkı çalışmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"SON 6"

Bu sezon Fransa Ligi'nde 10. golünü atan Burak Yılmaz ise yaptığı paylaşımda, "Last 6" (Son 6) ifadesini kullanarak şampiyonluğa göz kırptı.

YUSUF YAZICI'YI UNUTMADILAR

Zeki Çelik'in attığı golden sonra takım arkadaşları, Yusuf Yazıcı'nın sevinç gösterisini yaparak yıldız oyuncuyu unutmadı. Covid-19 testi pozitif çıkan ve karantinada bulunan milli oyuncumuz, Metz maçı kadrosunda yer almamıştı.