Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika spor haberi: Milli yıldızlarımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'ten şampiyonluk paylaşımı! Yusuf yazıcı'yı unutmadılar

Son dakika spor haberi: Milli yıldızlarımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'ten şampiyonluk paylaşımı! Yusuf yazıcı'yı unutmadılar

Son dakika spor haberi: Fransa Ligue 1'in 32. haftasında Lille, Metz'i deplasmanda 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı. Lille'e galibiyeti getiren golleri milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik kaydederken, yıldız oyuncular maç sonu paylaşımlarıyla da dikkat çekti. İşte o paylaşımlar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 10:53
Son dakika spor haberi: Milli yıldızlarımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'ten şampiyonluk paylaşımı! Yusuf yazıcı'yı unutmadılar

En yakın rakibi PSG ile puan farkını 6'ya çıkaran Lille'de, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik performanslarıyla başrol oynuyor. Temsilcilerimiz, Lille'in Metz'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmadaki golleri kaydetti. Burak ve Zeki maç sonrası paylaşımlarıyla da şampiyonluğu işaret etti.

"REHAVETE YER YOK"

Zeki Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Harika takım işi. Rehavete yer yok. Sıkı çalışmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"SON 6"

Bu sezon Fransa Ligi'nde 10. golünü atan Burak Yılmaz ise yaptığı paylaşımda, "Last 6" (Son 6) ifadesini kullanarak şampiyonluğa göz kırptı.

YUSUF YAZICI'YI UNUTMADILAR

Zeki Çelik'in attığı golden sonra takım arkadaşları, Yusuf Yazıcı'nın sevinç gösterisini yaparak yıldız oyuncuyu unutmadı. Covid-19 testi pozitif çıkan ve karantinada bulunan milli oyuncumuz, Metz maçı kadrosunda yer almamıştı.

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