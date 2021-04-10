Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika spor haberi: Galtier'den Burak Yılmaz'a övgü ve Yusuf Yazıcı müjdesi!

Son dakika spor haberi: Galtier'den 'a övgü ve müjdesi!

Son dakika spor haberi: Fransa Ligi'nde rüzgarı esiyor. Lider konumda bulunan Lille, engelini de ve 'in golleriyle aşmayı başardı. Fransız ekibinin hocası maç sonu açıklamalarında milli golcünün performansı ve 'nın son durumuna değindi. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 10:12
Son dakika spor haberi: Galtier'den Burak Yılmaz'a övgü ve Yusuf Yazıcı müjdesi!

'de şampiyonluğun önemli adaylarından olan , karşısında da hata yapmadı. Zorlu deplasmana önemli eksiklerle çıkan Fransız ekibi, ve 'in golleriyle galip gelmesini bildi.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör , Burak Yılmaz'la ilgili, "Atletik 3 defans oyuncusuna karşı zor ama doğru bir maç çıkardı. Genç golcülerimize, attığı golde ofansif agresifliğin ne demek olduğunu gösterdi" dedi.

Öte yandan 'dan döndükten sonra Covid-19 testi pozitif çıkan 'nın durumuna da değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Montpellier'ye karşı Yusuf'u oynatabiliriz. İki kez üst üste testi negatif çıktı. Ancak Metz maçı öncesi ondan fedakarlık istemek için erkendi" ifadelerini kullandı.

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