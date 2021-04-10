Son dakika spor haberi: Galtier'den Burak Yılmaz'a övgü ve Yusuf Yazıcı müjdesi!

Fransa Ligue 1'de şampiyonluğun önemli adaylarından olan Lille, Metz karşısında da hata yapmadı. Zorlu deplasmana önemli eksiklerle çıkan Fransız ekibi, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle galip gelmesini bildi.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Christophe Galtier, Burak Yılmaz'la ilgili, "Atletik 3 defans oyuncusuna karşı zor ama doğru bir maç çıkardı. Genç golcülerimize, attığı golde ofansif agresifliğin ne demek olduğunu gösterdi" dedi.

Öte yandan A Milli Takım'dan döndükten sonra Covid-19 testi pozitif çıkan Yusuf Yazıcı'nın durumuna da değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Montpellier'ye karşı Yusuf'u oynatabiliriz. İki kez üst üste testi negatif çıktı. Ancak Metz maçı öncesi ondan fedakarlık istemek için erkendi" ifadelerini kullandı.