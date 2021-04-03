Haberler Fransa Ligue 1 PSG - Lille: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa 'im 31. haftasında milli futbolcularımızın formasını giydiği deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yolundaki iki takımın maçında Lille sahadan 1-0 galip ayrıldı ve puan farkını 3'e çıkararak yeniden liderlik koltuğunu devraldı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 20:11
PSG - Lille: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa 'in 31. haftasındaki , evinde 'i ağırladı. 'te oynanan mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı.

Lille'e galibiyeti getiren golü, 20. dakikada kaydetti. PSG'de 90. dakikada, Lille'de ise 90+1. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

BURAK 73'TE GİRDİ

ekibinde milli oyuncularımızdan koronavirüs testi pozitif çıktığı için yer almazken, 73. dakikada 'in yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından 2 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Lille, 66 puanla tekrar liderliğe yerleşti. Son 6 maçta 3 yenilgi alan PSG ise 63 puanda kaldı.

Ligue 1'in 32. haftasında Lille deplasmanda ile karşılaşacakken, PSG ise deplasmanına gidecek.

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