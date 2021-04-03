PSG - Lille: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 31. haftasındaki PSG, evinde Lille'i ağırladı. Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı.

Lille'e galibiyeti getiren golü, 20. dakikada Jonathan David kaydetti. PSG'de Neymar 90. dakikada, Lille'de ise Djalo 90+1. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

BURAK 73'TE GİRDİ

Fransız ekibinde milli oyuncularımızdan Yusuf Yazıcı koronavirüs testi pozitif çıktığı için yer almazken, Burak Yılmaz 73. dakikada Renato Sanches'in yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından 2 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Lille, 66 puanla tekrar liderliğe yerleşti. Son 6 maçta 3 yenilgi alan PSG ise 63 puanda kaldı.

Ligue 1'in 32. haftasında Lille deplasmanda Metz ile karşılaşacakken, PSG ise Strasbourg deplasmanına gidecek.