Haberler Fransa Ligue 1 Lille Nimes: 1-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

: 1-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Fransa Lig 1'in 30. haftasında Lille, evinde Nimes ile karşı karşıya geldi. 'in 90, 'in 76 dakika sahada kaldığı ve 'nın 65. dakikada oyuna dahil olduğu müsabaka Nimes'in 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 22:13
Lille Nimes: 1-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 30. haftasında Nimes, Lille'i 2-1 mağlup etti.

Haftaya lider başlayan Lille, evinde küme düşme hattındaki Nimes ile karşılaştı. Misafir takım, Kone'nin 12 ve Ripart'ın 45. dakikadaki golleriyle mücadeleyi kazandı. Lille'in golü ise 20. dakikada Xeka'dan geldi.

Lille kadrosundaki milli futbolculardan ve , karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Burak 90, Zeki de 76 dakika sahada kaldı. ise 65. dakikada oyuna dahil oldu.

Ligde 11 maç sonra yenilen Lille 63 puanda kalırken, Nimes puanını 29'a yükseltti.

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