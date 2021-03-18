Son dakika spor haberi: Fransız basını Zeki Çelik ve Yusuf Yazıyı eleştirirken Burak Yılmaz'ı beğendi

Fransa Kupası son 16 turu maçında PSG, sahasında Lille'i konuk etti. Ev sahibi ekip rakibi karşısında 3-0 kazanarak zorlanmadan bir üst tura yükselmeyi başardı. Bu arada karşılaşmaya milli futbolcular Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz ilk 11'de başladı.

Fransız basınından Footmercato, oyuncuların performanslarını değerlendirdi. 41. dakika penaltıya sebebiyet veren ve takımının 2-0 geriye düşmesine neden olan Zeki Çelik'e, 3 puan verildi. Site, milli futbolcunun ofansif anlamda tehlike yaratamadığına dikkat çekti. Öte yandan kazanılan penaltı atışını gole çeviremeyen Yusuf Yazıcı da eleştirilerden payını aldı. Milli oyuncuya 3 puan verilirken kendisinden büyük beklentiler olduğunu ancak Yusuf'un bu maça yeterince konsantre olamadığına vurgu yapıldı. Haberde, "Yusuf Yazıcı'nın kötü geçirdiği ilk maç da değil" yorumu dikkat çekti.

Diğer taraftan, uzun süren sakatlığı sonrası sahalara dönen Burak Yılmaz takımı adına öne çıkan isimlerden oldu. Sitenin 5.5 puan verdiği golcü oyuncu için, beklentilerin aksine ritminde olduğu ve PSG defansını zorladığı ifade edildi. Maçın henüz 5. dakikasında skoru açan golü atabileceği belirtilen Burak Yılmaz'ın oyuna katkısının değerli olduğu kaydedildi.



