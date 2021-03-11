Haberler Fransa Ligue 1 Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor mu? PSG'den Mbappe sonrası flaş atak

Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor mu? PSG'den Mbappe sonrası flaş atak

Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile karşı karşıya gelen Juventus, rakibine elenerek kupada saf dışı kalmış ve taraftarına büyük bi şok yaşatmıştı. Maçın ardından 'nun İtalyan devinden ayrılığı gündeme gelirken, 'den flaş bir atak geldi. Buna göre Mbappe sözleşme yenilemezse, Ronaldo Paris'in yolunu tutabilir! İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 20:04
Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor mu? PSG'den Mbappe sonrası flaş atak

Şamğiyonlar Ligi son 16 turunda Porto'ya elenen Juventus'ta 'nun geleceği tartışılıyor.

İtalya'da büyük tepkilere maruz kalan Portekizli yıldıza ilk talip Fransa'dan çıktı.

Le Parisien'in haberine göre; PSG yöneticileri, Ronaldo'yu kadroya katmak için girişimlere başladı.

MBAPPE SÖZLEŞME İMZALAMAZSA...

PSG'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 'nin kararına göre Ronaldo transferinin de daha net şekilleneceği belirtildi.

Fransız yıldızın sözleşme uzatmaması halinde PSG'nin Ronaldo için daha net bir tavır ortaya koyacağı kaydedildi.

'BU HATA AFFEDİLEMEZ'

İtalyan ekibinin eski teknik direktörlerinden Fabio Capello, Porto maçının sonrasında Cristiano Ronaldo'yu eleştirirken "Ronaldo'nun barajda yaptığı hareketin bir açıklaması yok. Bu hata affedilemez. Barajda duruyorsan topun sana gelmesinden korkmayacaksın. O ise arkasını döndü. Çok, çok büyük bir hata." ifadelerini kullanmıştı.

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