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'da Jorge Sampaoli dönemi

ekibi 'da kulüp başkanı Jacques-Henri Eyraud görevden alındı, teknik direktörlüğe de Jorge Sampaoli getirildi.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 00:23
Olympique Marsilya'da Jorge Sampaoli dönemi

() ekibi 'da kulüp başkanı Jacques-Henri Eyraud görevden alındı, teknik direktörlüğe de Jorge Sampaoli getirildi.

Marsilya ekibinden yapılan açıklamaya göre, kulübün sahibi ABD'li iş adamı , başkan Eyraud'un görevine son vererek yerine kulüpte futbol direktörlüğü yapan 34 yaşındaki 'yı atadı.

Andre Villas-Boas'ın istifasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğuna da Jorge Sampaoli oturdu. 60 yaşındaki Arjantinli teknik adam ile Haziran 2023'e kadar geçerli sözleşme imzalandı.

'da birçok kulüp çalıştıran Sampaoli, ile 'yı kazandı. 'nın yanı sıra ve 'ta da görev alan Sampaoli, son olarak 'nun teknik direktörlüğü yaptı.

Olympique Marsilya, Ligue 1'de üst üste aldığı kötü sonuçların ardından taraftarların antrenman tesislerine saldırmasıyla gündeme gelmişti.

Portekizli teknik direktör Boas ise, 'te forma giyen 'ın transferi sürecinde yönetimle ters düşerek 2 Şubat'ta istifa etmişti.

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