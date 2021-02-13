Paris Saint-Germain (PSG) Nice 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'de 25. hafta karşılaşmasında PSG, Nice'i ağırladı. Parc des Princes'ta oynanan mücadele, PSG'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Julian Draxler ve 76. dakikada Moise Kean attı. Nice'in tek sayısını ise 50. dakikada Rony Lopes kaydetti.

Bu skorun ardından üst üste 3. galibiyetini alan ve 54 puana ulaşan PSG, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Son 4 haftada 3. mağlubiyetini alan Nice ise 29 puanla 13. sırada yer aldı.

PSG, gelecek hafta Monaco'yu konuk edecek. Nice ise Marsilya deplasmanına gidecek.