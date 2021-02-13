Haberler Fransa Ligue 1 Paris Saint-Germain (PSG) Nice 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Paris Saint-Germain () 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

25. hafta maçında Paris Saint-Germain () sahasında 'i 2-1 yendi. Ev sahibi takım, 22. dakikada ve 76. dakikada 'in attığı gollerle 2-1 galip geldi. Nice'in golünü 50. dakikada kaydetti. Üst üste 3. galibiyetini alan ve 54 puana ulaşan PSG, maç fazlası ve averajla 'in önünde liderliğe yerleşti. Nice ise 29 puanda kaldı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 21:19
Paris Saint-Germain (PSG) Nice 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de 25. hafta karşılaşmasında , 'i ağırladı. 'ta oynanan mücadele, PSG'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 22. dakikada ve 76. dakikada attı. Nice'in tek sayısını ise 50. dakikada kaydetti.

Bu skorun ardından üst üste 3. galibiyetini alan ve 54 puana ulaşan PSG, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Son 4 haftada 3. mağlubiyetini alan Nice ise 29 puanla 13. sırada yer aldı.

PSG, gelecek hafta 'yu konuk edecek. Nice ise deplasmanına gidecek.

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