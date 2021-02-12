Zeki Çelik: Türkiye'de artık herkes Lille'i takip ediyor

Zeki Çelik, Ligue 1'de pazar günü Brest ile oynayacakları karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sakatlığın etkilerini tamamen atlattığını belirten 23 yaşındaki oyuncu, "Fiziksel olarak eski durumuma döndüğümü düşünüyorum, kendimi iyi hissediyorum. Yorgunluğumu attım ve maç temposuna alıştım, bütün maçlarda oynamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Brest karşısında kazanarak liderliği korumak istediklerini kaydeden Zeki, "Geçen sene yükselen bir performansımız vardı, o bu seneye de yansıdı. Ligde sadece iki mağlubiyetimiz var. PSG'nin önünde yer almak herkes için sürpriz oldu. Şu an çok iyi bir yerdeyiz ve bunu korumak istiyoruz." yorumunu yaptı.

Lille şehrinde kendisini rahat hissettiğini anlatan milli futbolcu, gittiği yerlerde halkın kendisine sevgi gösterdiğini aktardı.

Mustafa Kapı ve Ferhat Çoğalan'la birlikte Lille'deki Türk oyuncu sayısının 5'e çıktığını hatırlatan Zeki, "Türkiye'de artık herkes Lille'i takip ediyor diyebilirim. Avrupa'da oynamamız onlar için gurur kaynağı, biz de burada gurur duyuyoruz. Ne kadar Türk arkadaşımız Avrupa'da oynarsa bizim için o kadar gurur verici. Umarım Avrupa'ya daha çok oyuncu gelir ve futbol oynama şansı buluruz." değerlendirmesinde bulundu.