Haberler Fransa Ligue 1 PSG - Olympique Marsilya: 2-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

- Olympique : 2-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Fransfer 'in 24. haftasında Paris Saint-Germain (), deplasmanda Olympique 'yı 2-0 mağlup etti.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 08:32 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 08:33
PSG - Olympique Marsilya: 2-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

'nin () 24. haftasında Paris Saint-Germain (), deplasmanda Olympique 'yı 2-0 mağlup etti.

Ligin 24. haftasının son karşılaşmasında Marsilya, PSG'yi ağırladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 9. dakikada ve 24. dakikada Mauro İcardi'nin attığı gollerle konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci devrede iki takımdan da gol sesi çıkmadı ve PSG mücadeleyi 2-0 kazandı.

Bu skorla PSG puanını 51'e yükselterek lider 'in 3 puan gerisinde 3. sırada kaldı. Marsilya ise 33 puanda 9. sırada yer alıyor.

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