Haberler Fransa Ligue 1 Lille - Dijon: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa 'in 22. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Stade Pierre Mauroy'da oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Lille galibiyeti getiren golü 29. dakikada kaydetti.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 21:21
Lille - Dijon: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nin () 22. haftasında 'u 1-0 mağlup eden , liderliğe yükseldi.

Haftaya averajla 2. sırada başlayan Lille, evinde küme düşme hattındaki Dijon ile karşılaştı. Lille kadrosundaki milli futbolculardan ve , karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

GOL SAYISINI 6'YA ÇIKARDI

Lille, 'un 29. dakikada kaydettiği golle mücadeleyi 1-0 kazandı. Yusuf, bu sezon Ligue 1'deki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Puanını 48'e yükselten Lille, Paris Saint-Germain'in mağlubiyetle kapattığı haftada liderlik koltuğuna oturdu. Dijon ise 15 puanda kaldı.

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