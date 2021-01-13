Haberler Fransa Ligue 1 Paris Saint Germain Marsilya: 2-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

: 2-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

, yeni teknik direktörü ile ilk kupasını aldı. Fransız devi, Fransa Süper Kupa finalinde 'yı 2-1 mağlup etti ve kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 01:23
Paris Saint Germain Marsilya: 2-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Fransa Süper Kupa finalinde PSG ile karşı karşıya geldi.

Stade Bollaert-Delelis'te oynanan karşılaşmayı PSG 2-1 kazanarak kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Maçın 39. dakikasında Icardi'nin golüyle öne geçen PSG ikinci yarıya ümiti girdi. İkinci yarıda Marsilya kaleci değişikliği de dahil olarak skoru değiştirmek için yoğun çaba harcadı. Dakikalar 85'e geldiğinde PSG'de kazanılan penaltı vuruşunu Neymar gole çevirdi ve PSG skoru 2-0 yaptı. 89. dakikada Payet'in golüyle fark bire indi ancak PSG 2-1'lik galibiyetle kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Neymar yaklaşık 1,5 ay aranın ardından sahalara dönerken PSG tarihinde 10. kez kupaya uzanmayı başardı.

SON DAKİKA