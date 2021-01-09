PSG'de ilk hedef Agüero!

Lionel Messi'yle görüşmelere başlayacağı iddia edilen PSG, ilk hamlesini Sergio Agüero ile yapmaya hazırlanıyor. Fransız ekibinin başına geçen Pochettino, Arjantinli yıldızın transferi için onay verdi. Messi transferi sorusuna, "Her harika futbolcuya kapımız açık" diyerek cevap veren Arjantinli çalıştırıcının, vatandaşı Agüero'ya kast ettiği ortaya çıktı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki forvetin de PSG'ye sıcak baktığı belirtildi. 9 yıldır Ada'da top koşturan Tangocu, 379 maçta 256 gol, 73 asistle oynadı. Bu sezon ise sakatlık sebebiyle 9 maça çıkabildi.