Haberler Fransa Ligue 1 PSG'de ilk hedef Agüero!

'de ilk hedef !

’nin yeni durağı olması beklenen , ilk olarak yakın arkadaşını getiriyor. Pochettino, . City ile sözleşmesi biten ’ya onay verdi. Messi'yle ilişkileri bulunan Agüero'nun gelmesi Messi-PSG iddialarını daha da güçlendirecek gibi görünüyor.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 23:59 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
PSG'de ilk hedef Agüero!

Lionel 'yle görüşmelere başlayacağı iddia edilen , ilk hamlesini Sergio ile yapmaya hazırlanıyor. Fransız ekibinin başına geçen Pochettino, Arjantinli yıldızın transferi için onay verdi. Messi transferi sorusuna, "Her harika futbolcuya kapımız açık" diyerek cevap veren Arjantinli çalıştırıcının, vatandaşı Agüero'ya kast ettiği ortaya çıktı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki forvetin de PSG'ye sıcak baktığı belirtildi. 9 yıldır 'da top koşturan Tangocu, 379 maçta 256 gol, 73 asistle oynadı. Bu sezon ise sakatlık sebebiyle 9 maça çıkabildi.

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