Haberler Fransa Ligue 1 Lille'den Roma'ya Zeki Çelik yanıtı! İşte bonservis bedeli

'den 'ya yanıtı! İşte bonservis bedeli

Ligue 1'in köklü kulüplerinden 'de top koşturan 23 yaşındaki milli futbolcu , takımında gösterdiği performansıyla birçok kulübün dikkatini çekmeyi başardı. Bu kulüplerden olan ekibi , başarılı oyuncu için Lille kulübünün kapısını çalarken, ilk görüşme de gerçekleşti. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 09:11
Lille'den Roma'ya Zeki Çelik yanıtı! İşte bonservis bedeli

'nın kulübünde gösterdiği performansla parmak ısırtan 'e 'nın ciddi şekilde talip olduğu belirtildi.

Lille'den Roma'ya Zeki Çelik yanıtı! İşte bonservis bedeli

Sky'ın haberine göre 'i Ocak ayında kadrosuna katmak isteyen 'nın ile pazarlık masasına oturduğunu takipçilerine duyurdu.

Lille'den Roma'ya Zeki Çelik yanıtı! İşte bonservis bedeli

kulübünün için istediği bonservis bedelinin ise 15 milyon euro olduğu ve bu rakam konusunda tarafların görüşme halinde olduğu ve pazarlıkların devam ettiği kaydedildi.

Lille'den Roma'ya Zeki Çelik yanıtı! İşte bonservis bedeli

'da göreve yeni başlayan Genel Menajer Tiago Pinto'nun kulübün Ocak ayındaki transfer planlaması için bugünlerde kulüp binasında olduğu belirtiliyor.

Lille'den Roma'ya Zeki Çelik yanıtı! İşte bonservis bedeli

'de 2023'e kadar sözleşmesi olan , 2018 yazında TFF 1. Lig kulübü İstanbulspor'dan Lille'e 2.5 milyon euroya transfer edilmişti.

Lille'den Roma'ya Zeki Çelik yanıtı! İşte bonservis bedeli

bu sezon formasıyla Ligue 1 ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 15 maça çıkarken 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

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