PSG'nin teknik direktör Mauricio Pochettino ile anlaştığı iddia edildi

İlk yarısı geride kalan Fransa Ligue 1'de 17 maçta topladığı 35 puanla Lyon ve Lille'in arkasında üçüncü sırada yer alan PSG'de Thomas Tuchel dönemi sona erdi.
Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano PSG'nin, Thomas Tuchel'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Mauricio Pochettino'yu getireceğini iddia etti.
Romano paylaşımında, "PSG'nin Pochettino ile anlaşmayta vardığı doğrulandı. Şimdi sözleşme hazırlama, teknik personel seçme ve imzalama zamanı" ifadelerini kullandı.
Mauricio Pochettino has reached an agreement with Paris Saint-Germain, confirmed. Now it's time to prepare the contracts, sort out the last details [as the choice of the techincal staff] and sign.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 24, 2020
Here-we-go soon! The new era is starting 🇫🇷🤝 #PSG #Pochettino https://t.co/VVEGCphwBB
POCHETTINO TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
Teknik direktörlük kariyerine 2009 yılında Espanyol'la adım atan Pochettino, 2013-14 sezonunda çalıştırdığı Southampton'la dikkatleri çekti. 2014-15 sezonunda Tottenham'ın başına geçen ve Londra ekibiyle birlikte büyüyen Arjantinli çalıştırıcı, Tottenham ile 2018-19'da Şampiyonlar Ligi finalinde boy göstermişti.