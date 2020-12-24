Haberler Fransa Ligue 1 PSG'nin teknik direktör Mauricio Pochettino ile anlaştığı iddia edildi

'nin teknik direktör ile anlaştığı iddia edildi

1'in ilk yarısını ve Lille'in gerisinde kapatan 'de dönemi sona ermişti. Dünyaca ünlü gazeteci  Fransız devinin ile anlaştığını iddia etti.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 22:13
PSG'nin teknik direktör Mauricio Pochettino ile anlaştığı iddia edildi

İlk yarısı geride kalan 1'de 17 maçta topladığı 35 puanla ve Lille'in arkasında üçüncü sırada yer alan 'de dönemi sona erdi.

Dünyaca ünlü gazeteci PSG'nin, Thomas Tuchel'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna 'yu getireceğini iddia etti.

Romano paylaşımında, "PSG'nin Pochettino ile anlaşmayta vardığı doğrulandı. Şimdi sözleşme hazırlama, teknik personel seçme ve imzalama zamanı" ifadelerini kullandı.

POCHETTINO TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine 2009 yılında Espanyol'la adım atan Pochettino, 2013-14 sezonunda çalıştırdığı Southampton'la dikkatleri çekti. 2014-15 sezonunda Tottenham'ın başına geçen ve ekibiyle birlikte büyüyen Arjantinli çalıştırıcı, Tottenham ile 2018-19'da Şampiyonlar Ligi finalinde boy göstermişti.

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