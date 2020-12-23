Montpellier-Lille: 2-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Montpellier ile Lille karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadelede gülen taraf milli yıldızlarımızın forma giydiği Lille olurken, Ligue 1'in de lideri oldu.

Karşılaşmanın gol perdesini Lille adına 23. dakikada T. Weah açarken, bu gole yanıt 57. dakikada Laborde'den geldi. 68. dakikada Ikone'nin kullandığı penaltı vuruşunda Lille bir kez daha öne geçerken, Delort 70. dakikada skoru tekrar eşitledi.

Mücadelenin kapanış golü ise milli yıldızlarımızın iş birliği ile 86. dakikada geldi. Avrupa'nın yükselen yıldızı Yusuf Yazıcı'nın asistinde usta golcü Burak Yılmaz topu ağlara gönderirken takımına 3 puanı getiren golü kaydetti.

Bu skorla Lille Ligue 1'de ilk 17 hafta sonunda topladığı 36 puanla liderliğe yükselirken, Montpellier 27 puanda kaldı.