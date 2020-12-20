Lille'de forma giyen Burak Yılmaz'dan açıklama geldi "Gerçekleştirmeyi düşündüğüm bir hayalim var"

Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile birlikte Fransa 1. Lig ekiplerinden Lille'e transfer olan Burak Yılmaz Telefoot'a açıklamalarda bulundu. Burak Yılmaz, "Luis Campos'un bana 35 yaşında bile Avrupa'nın büyük liglerinde oynayabileceğimi söylemesi, beni buraya getirmek için yetti." ifadelerine yer verdi.

"GERÇEKLEŞTİRMEYİ DÜŞÜNDÜĞÜM BİR HAYALİM VAR"

Sözlerine devam eden yıldız futbolcu, "Ligue 1'in en iyi takımlarından biriyiz. Burada, gerçekleştirmeyi düşündüğüm bir hayalim var ama bunu paylaşmayacağım. Umarım hayalimi gerçekleştirir ve bu hayalin ne olduğunu bir röportajda anlatabilirim." dedi.

Beşiktaş'taki ilk döneminde çalıştığı Jean Tigana hakkında konuşan Yılmaz, ''Jean Tigana, benim için baba gibiydi. Türkiye'nin en iyi takımına, 2. ligden bir futbolcu alacak kadar cesareti vardı. Bana çok güvendi ve güvenini her zaman gösterdi.'' dedi.

TIGANA'DAN BURAK'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Jean Tigana ise Burak hakkında, "Burak gibi kendine güveni çok fazla ve kararlı bir genç ile çalışmak çok farklıydı açıkcası. O yaşta dahi çok büyük bir potansiyeli olduğunu belli ediyordu, kaleye sırtı dönük çok rahattı ve inanılmaz bir şut kabiliyeti vardı" ifadelerini kullandı.

"BURAK İLE OYNAMAK BÜYÜK KEYİF"

Burak'ın takım arkadaşı Jonathan Bamba, "Burak ile oynamak büyük bir keyif. Saha içinde inanılmaz hediyeler sunuyor. Attığı goller, savaşçı kişiliği, her hafta daha iyi görüyoruz, o bir patron" şeklinde konuştu.

EMRE BELÖZOĞLU: BURAK FUTBOL HASTASI

Telefoot'un Burak Yılmaz röportajına Emre Belözoğlu da katıldı. "Burak, gerçek bir futbol hastası. Sürekli işine odaklı birisi. Bu yüzden gittiği her yerde goller atıyor." ifadelerine yer verdi.